Ilaria Salis, sparata in diretta su Trump. Parenzo di stucco: "Sta dicendo che..."

Stati Uniti a un passo dell'autoritarismo... Ci mancava l'analisi dell'europarlamentare Ilaria Salis, arrivata nella sua "prima intervista tv in diretta" come viene definita a L'aria che tira, il programma di David Parenzo su La7. Si ragiona dell'insediamento di Donald Trump e l'inizio del suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti. "Questa deriva degli Stati Uniti, che sono il paese più influente al mondo, verso la destra verso l'estrema destra è assolutamente inquietante come inquietante è la presenza della presidente" Giorgia Meloni "alla cerimonia", afferma l'ex detenuta in Ungheria salvata dall'elezione in Europa grazie alla candidatura di Avs. Non solo. Salis afferma senza colpo ferirre che l'Italia ora dovrebbe "disallinearsi dalla Nato" rinnegando il "vassallaggio" a Washington. In altre parole, riassume Parenzo, "lei sta dicendo che l’Italia deve uscire dalla Nato".

Musk "ha fatto il saluto romano", la sinistra vede fascisti anche a Washington | VIDEO

Non può non tirare in ballo le polemiche sul presunto saluto romano di Elon Musk, anche quello definito "inquietante" da Salis: ""Non è solo una cosa provocatoria ma in realtà è espressione di una precisa agenda politica", attacca in riferimento ai primi provvedimenti di Trump su migranti e ius soli. "Inquietante", ci risiamo, è anche la "presenza di una oligarchia economica proprio all'interno degli organi di governo"; afferma Salis. Senza contare che quelli che la sinistra oggi definisce oligarchi, ossia Zuckerberg e Bezos per esempio, quando sostenevano i Democratici erano considerati eroi.