Elon Musk "ha fatto il saluto romano". La sinistra vede fascisti anche a Washington

Ci mancavano i fascisti su Washington: è diventato virale il video che mostra Elon Musk sul palco della Capital One Arena per l'insediamento di Donald Trump come 47° presidente degli Stati Uniti. Il patron di X, Tesla e Space X prima si batte il petto poi tende il braccio in quello che molti hanno letto come un saluto romano. Musk ha fatto un breve discorso, ringraziando la folla per il sostegno e poi ha detto: "Le elezioni vanno e vengono, alcune sono importanti e alcune non lo sono, ma questa davvero contava e io voglio dire grazie per aver fatto in modo che accadesse". E a quel punto il miliardario ha fatto il gesto che ha scatenato le polemiche. "Elon Musk ha appena fatto il saluto romano al discorso di inaugurazione?", "Musk ha fatto un saluto nazista", "Elon ha appena fato il saluto nazi in tv, ecco a che punto siamo arrivati", hanno commentato alcuni utenti di X.

Sulla polemica nata Oltreoceano non poteva che piombare l'opposizione italiana. "Questo è un saluto romano. E che venga fatto nel giorno dell’insediamento di Trump da parte del suo più grande sostenitore e componente della nuova amministrazione non è accettabile. Anzi. È assolutamente vergognoso", scrive su tutti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, in un post su Facebook. "La prima a prenderne le distanze dovrebbe essere la presidente Meloni, anziché affrettarsi a correre alla sua corte per promettergli affari col nostro Paese", conclude Mazzeo.

A respingere questa lettura è Andrea Stroppa, considerato da tutti come il referente in Italia di Musk. "A Elon non piacciono gli estremisti!", scrive in maiuscolo su X, "quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, che esprime i suoi sentimenti dicendo ’voglio darti il mio cuore'" scrive Stroppa, in inglese, sottolineando che "è esattamente ciò che ha comunicato al microfono".