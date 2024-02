Il ministro Francesco Lollobrigida chiede revisione Pac: "È fatta male"

26 febbraio 2024 a

«Quando uno si accorge di un errore può cambiare strada: la Pac è stata scritta male, è fatta male». Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, commentando la Politica agricola comune (Pac) in un punto stampa di fronte al Parlamento europeo a margine delle proteste di agricoltori in corso a Bruxelles.

«Nel nostro documento, che viene prima delle proposte della Commissione, noi abbiamo chiesto una revisione ma una revisione che dev'essere rapida e che deve farci capire in che senso va», ha aggiunto Lollobrigida, «Noi chiediamo di sviluppare la produzione come elemento centrale, garantire il reddito delle imprese agricole, perché senza reddito anche la passione non è sufficiente per continuare a svolgere un’attività. E senza agricoltura noi crediamo che non ci sia possibilità di tenere insieme un patrimonio culturale e di ricchezze che questo mondo rappresenta e che per noi come Italia è vitale. Stiamo rivedendo l’attuale Pac. Era già prevista la clausola che entro il primo anno potevi fare delle modifiche ma noi chiediamo modifiche sostanziali: che il reddito dell’agricoltore come manutentore del territorio, quindi in piena ottica di sostenibilità ambientale reale, sia tenuto in considerazione più di posizioni ideologiche», ha concluso Lollobrigida.