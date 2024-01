Firenze, assalto di Nardella a Schmidt. Fratelli d'Italia reagisce: “Patetico”

15 gennaio 2024 a

Si infiamma la campagna elettorale a Firenze. Questa mattina è arrivato un duro attacco del sindaco Dario Nardella a Eike Schmidt, direttore uscente degli Uffizi e probabile candidato sindaco del centrodestra nel capoluogo toscano. Dopo la presa di posizione non si è fatta attendere la replica di Fratelli d’Italia, che ha reagito con una nota del deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese e di Paolo Marcheschi, capogruppo dell’omologa commissione in Senato: “Dal baratro dei debiti del Maggio Musicale, salvato solo grazie al governo Meloni, all’imbarazzante figura internazionale che ha imposto a Firenze, quando ha voluto inserire lo stadio Franchi nei fondi del Pnrr, passando dal degrado sistemico in cui versano tante zone della capoluogo toscano. E oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella, con un’assoluta mancanza di eleganza istituzionale, invita l’ex direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt a scusarsi perché non avrebbe mantenuto alcune promesse. Nardella, con coraggio sfacciato, probabilmente cerca in questo modo di coprirsi goffamente gli occhi di fronte a quella che è stata una continua contestazione popolare contro di lui, come mai avvenuto nella storia di tutti i sindaci di Firenze”.

“Ogni suo patetico e sterile attacco contro chi ha amministrato gli Uffizi brillantemente - dicono gli esponenti di FdI nella nota - con la riduzione delle file grazie a un sistema di ottimizzazione, e con oltre 5 milioni di visitatori nel solo 2023 e con introiti che hanno superato i 60 milioni di euro, ovvero il 70% in più rispetto al 2022, risulta una medaglia al merito. I risultati che Schmidt ha ottenuto, sono fatti che azzerano le parole volatili di Nardella. Ricordiamo al sindaco uscente che laddove non è finora riuscita la politica sua e del suo partito, miope e gattopardesca, e che pensa di poter portare ancora avanti attraverso la scelta della propria erede Sara Funaro, riusciranno le scelte dei fiorentini, ormai davvero stanchi di questo Ancien Règime”. La sinistra ha davvero le ore contate a Firenze? L’attacco frontale di Nardella sembra proprio andare in questa direzione…