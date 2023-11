Stasera Italia, Gasparri alza la voce: tutti dimenticano il massacro contro Israele

11 novembre 2023 a

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, è ospite della puntata dell’11 novembre di Stasera Italia Weekend, il talk show di Rete4 che vede Augusto Minzolini alla conduzione. Nel corso della trasmissione si interloquisce sullo scontro tra Israele e Hamas in corso da più di un mese: “Quello che è stato fatto il 7ottobre è stato inenarrabile. Ci si dimentica che mentre noi stiamo parlando ci sono bambini e anziani israeliani tra gli ostaggi, anche bimbi che hanno meno di un anno e ostaggi che non camminano per l’età. Quando si dice che Israele deve cessare il fuoco e fare la tregua umanitaria, ovvio che tutti vorremmo che non ci fossero guerre, ma perché poi non c’è un’iniziativa forte per liberare gli ostaggi? Ogni tanto fanno vedere delle immagini con ostaggi usati come minaccia. Ci sono o anziani o bambini di età bassissima, mi pare che in un video una signora ripresa ha salutato un congiunto che è morto e lei ovviamente non lo sa e nessuno giustamente glielo può dire. Per cui anche la pressione perché gli ostaggi vengano rilasciati credo che sia indispensabile”.

“Israele – dice con sicurezza il senatore azzurro - non cesserà il fuoco, anche la vicenda dell’ospedale è chiara. Non deve colpire l’ospedale, ma tutti sappiamo che Hamas tipicamente usa cunicoli e corridoi sotto gli obiettivi, che ovviamente non possono essere colpiti, perché bombardare un ospedale sarebbe un errore, ma loro lì stanno. Questo orrore va ribadito, perché non è una cosa parallela, c’è un’aggressione di fondamentalisti e terroristi ad un Paese libero e democratico che ha deciso di non farsi massacrare. Poi possiamo fare tutti gli appelli che vogliamo, ma questa – chiosa Gasparri - è la situazione".