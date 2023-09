Mentana: Lega e Forza Italia crescono. Chi trema nei sondaggi

25 settembre 2023 a

Il sondaggio Swg non lascia adito a dubbi. La rilevazione di cui ha parlato Enrico Mentana nel Tg La7 del 25 settembre delinea una situazione ben chiara. Le due coalizioni sono differenziate da un dato che balza subito agli occhi: il centrodestra cresce, il centrosinistra cala. Per questo sono in molti a tremare. Ma vediamo la situazione nel dettaglio: il Partito democratico è l'unico che tiene botta e conferma il 19,8% che aveva una settimana fa. Se la vede male il Movimento Cinque Stelle che in sette giorni perde lo 0,3% scendendo al 16,9%. Stesso discorso per Alleanza Verdi-Sinistra che perde lo 0,2%.

Gufi di sinistra smentiti dai numeri: il sondaggio premia Meloni come miglior leader

Chi ride, invece, è il centrodestra. Se Fratelli d'Italia perde lo 0,1%, la Lega di Salvini fa un salto in avanti pari allo 0,3%. Lo segue Forza Italia che guadagna lo 0,2% e passa dal 6,3% al 6,5%. Insomma chi si deve preoccupare sta decisamente a sinistra.