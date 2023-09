Il sondaggio di Sky Tg24 incorona Meloni: è stata la miglior leader dalle elezioni

25 settembre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni convince gli italiani. Nell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 il premier è considerato la leader politica che, a un anno dalle elezioni che hanno sancito la vittoria del centrodestra, si è comportata meglio. In particolare Meloni e Giuseppe Conte emergono come i leader politici valutati meglio, rispettivamente con il 20% e il 19%. Nessuno degli altri raggiunge la doppia cifra, con Elly Schlein, numero uno del Partito Democratico, al 9%.

Ghisleri: quanto dura il governo Meloni. Gelo a In onda

Rispetto al 25 settembre 2022, andando in particolare a vedere le intenzioni di voto a livello nazionale, Fratelli d’Italia rimane abbondantemente il primo partito al 30,7% (+4,7%), mentre il Pd è al 19,3% (+0,3%), seguito dal Movimento 5 Stelle al 15,4% (=). La Lega è all’8,4% (-0,4%), Forza Italia ottiene il 6,1% (-2%), Alleanza Verdi Sinistra il 4,4%, (+0,8%), Azione il 3,9% (-0,5%), Italia Viva il 3,4% (-0,5%), +Europa al 2% (-0,8%), Per l’Italia è all’1,8% (-0,1%), Noi Moderati allo 0,9% (=). I restanti altri partiti sono al 3,7% (-2%). Gli indecisi e gli astenuti sono al 42,4% (+6,3%). Nonostante i gufi della sinistra i dati dei sondaggi sugli italiani parlano chiaro.