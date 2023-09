Sondaggio Ghisleri, quanto dura il governo Meloni: gelo a In onda

25 settembre 2023 a

A un anno dalle elezioni, Alessandra Ghisleri, ospite a In onda, ha avanzato la sua profezia sulla durata del governo Meloni. Tra obiettivi centrati e sfide accettate ma ancora realizzare, i conduttori del talk-show di La 7 Luca Telese e Marianna Aprile hanno chiesto ai loro ospiti di fare un bilancio sulla maggioranza e sul premier. Tra questi, la sondaggista, con i dati alla mano, ha chiarito le prospettive e, soprattutto, il pensiero degli italiani in merito all'operato di Fratelli d'Italia.

Secondo un sondaggio di Euromedia Research, il governo Meloni durerà "tutta la legislatura (2027)" per il 41 per cento, "fino alle Europee (giugno 2024)" per il 15,8 per cento, "fino al 2025" per il 9,9 per cento, "fino al 2026" per il 7,8 per cento e "fino alla fine dell'anno" per il 6,6 per cento. Il 19 per cento degli italiani, invece, "non sa o non risponde". Piccola differenza tra gli elettori di Fratelli d'Italia e quelli di Forza italia: i secondi, infatti, pensano che il governo di Giorgia Meloni resterà in carica fino al 2025. Per gli elettori della Lega, ciò sarà possibile fino al 2026.

Per quel che riguarda il gradimento del presidente del Consiglio, il 28 settembre 2022, subito dopo le elezioni, era al 38,4 per cento, dopo l'insediamento, l'8 novembre, era salita al 45,5 per cento. Oggi è al 38,9 per cento. "Evidentemente non è terminata la luna di miele, c'è fiducia soprattutto per l'elettorato di centrodestra - FdI 96,5 per cento, Forza Italia 88,5 e Lega 79,7", ha detto Alessandra Ghisleri. "Interessante l'indice di gradimento degli elettori di Azione e Italia viva", ha aggiunto la sondaggista, che è del 27 per cento per chi vota Carlo Calenda e del 21 per cento per chi vota Matteo Renzi.