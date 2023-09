Sondaggio Agorà, sorpresa in sette giorni: un crollo clamoroso a sinistra

25 settembre 2023 a

a

a

Un anno esatto fa il centrodestra vinceva le elezioni politiche del 25 settembre, giorno storico quella che dopo qualche settimana è diventata la maggioranza di governo con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Qual è il giudizio degli italiani? In base al sondaggio Emg-Different pubblicato da Agorà, su Rai 3, deve essere tutt'altro che negativo visto che la coalizione dei partiti che compongono la maggioranza è cresciuta rispetto al dato delle elezioni. Detto questo, gli orientamenti di voto rilevati vedono in testa Fratelli d'Italia con il 27,5 per cento, in crescita di due decimali rispetto a sette giorni fa. Cala ancora il Pd di Elly Schlein dato al 20 per cento tondo (-0,1) ormai a un passo dall'addio alla soglia psicologica del venti. A sorprendere è Il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte a cui va ancora peggio: perde lo 0,3 per cento e scivola al 15,9.

Ghisleri: quanto dura il governo Meloni. Gelo a In onda

Cresce la Lega di Matteo Salvini che dalla settimana scorsa passa dal 9 al 9,3 per cento. Forza Italia scende al 6,5 per cento (-0,3) mentre Azione è stabile al 4,6. Seguono Italia Viva 3,9% (+0,1), Italexit con Paragone 2,9% (+0,2). E ancora Sinistra Italiana-Europa Verde 2,6%, +Europa 2,4% , Noi Moderati 1,5%, tutti stabili, Unione Popolare (De Magistris) 1,0% (-0,1), mentre la quota degli indecisi con la galassia del non voto fanno registrare un eloquente 46,5 per cento.