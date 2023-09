Firenze, Batistuta il candidato sindaco del centrodestra? Impazza il tam-tam

Christian Campigli 06 settembre 2023 a

a

a

Mirata all'angolino, tirata con una potenza inaudita e con una precisione chirurgica. La voce secondo la quale il centrodestra toscano starebbe seriamente pensando a candidare come prossimo sindaco Gabriel Omar Batistuta assomiglia alle punizioni che hanno reso il campione argentino uno dei più amati di tutti i tempi sulle rive dell'Arno. Paragonabile solo a Giancarlo Antognoni e (forse) a Roberto Baggio. In città non si parla letteralmente d'altro. I pro di una simile opzione sono evidenti: volto enormemente popolare, amato pressoché da tutti, difficile (se non addirittura controproducente, visto l'amore nutrito per il nativo di Reconquista dai Fiorentini) da attaccare frontalmente per la sinistra. Ma anche i contro non possono certo essere sottovalutati: nessuna esperienza nella gestione del bene comune e un enorme impedimento burocratico, visto che Batigol non ha la cittadinanza italiana e, per le leggi del nostro Paese, non è (al momento) candidabile.

Un ticket per conquistare la roccaforte rossa: Renzi vuole fregare Schlein

Una suggestione, ma non troppo, visto il precedente di Damiano Tommaso diventato (a sinistra) sindaco di una delle città (teoricamente) più di destra dello Stivale: Verona. Un precedente non troppo distante è quello che vide Giovanni Galli sfidare a Firenze nel 2009 Matteo Renzi. E costringere al ballottaggio il leader di Italia Viva. Dal centrodestra bocche cucite, almeno ufficialmente: “È una voce, nulla di più. Al momento qualunque valutazione sarebbe irrispettosa”.

Cosa facevano nell'hotel Astor. Kata, l'ultima indiscrezione sulla bimba scomparsa

Ma al di là della naturale prudenza, questa indiscrezione (fatta uscire, secondo i più maligni, proprio da ambienti vicini ai moderati) sarebbe la dimostrazione che il centrodestra ha (finalmente) chiaro un concetto semplice, ma che, fino a pochi mesi fa, non era accettato di buon grado. Ovvero che per far cadere l'ultimo fortino rosso serve un candidato civico, amato dalla gente e ben riconoscibile dal primo giorno di campagna elettorale. Non sono ancora maturi i tempi per proporre, sulle rive dell'Arno, un dirigente, un uomo di partito. L'idea di Batistuta potrebbe essere il miglior tiro calciato in porta dai conservatori gigliati. Una punizione potente, precisa e tagliente. Come quelle che hanno reso il centravanti argentino il più amato dai Fiorentini.