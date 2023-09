Maxi blitz a Caivano, Meloni assicura: "È solo l'inizio, lo Stato è presente"

05 settembre 2023 a

A distanza di pochi giorni dalla sua visita a Caivano, Giorgia Meloni interviene per commentare il maxi blitz interforze che ha preso il via questa mattina all'alba al Parco Verde del paese in provincia di Napoli, teatro dello stupro di gruppo ai danni delle due cugine di 11 e 12 anni. "Oggi è iniziata l'operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano - dice il presidente del Consiglio sui suoi profili social - La maxi operazione iniziata questa mattina all’alba - per la quale ringrazio tutte le Forze dell'Ordine coinvolte - è solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche".

Oltre 400 uomini di polizia, carabinieri e finanza stanno perquisendo a tappetto tutta la zona. Hanno già sequestrato armi, munizioni e decine di migliaia di ieri, presumibilmente i guadagni dello spaccio. Intanto, proprio ieri sera, intorno alle 22, i carabinieri di Caivano sono intervenuti in via Garibaldi angolo via Cairoli per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco: sulla strada i militari hanno trovato e sequestrato 7 bossoli e del sangue. Nel frattempo un 43enne di

Caivano era stato trasferito nell’ospedale di Frattamaggiore. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato ferito da colpi d’arma da fuoco alle gambe, non è in pericolo di vita.