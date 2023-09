Maxi blitz interforze con oltre 400 agenti al Parco Verde di Caivano, perquisizioni a tappeto

05 settembre 2023 a

Nella sua visita della scorsa settimana a Caivano Giorgia Meloni aveva detto che lo Stato sarebbe tornato a Caivano. Quanto sta accadendo da questa mattina all'alba ne è la prova. È in corso una vasta operazione di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza nel quartiere "Parco Verde", dove due cugine minorenni hanno subito violenze sessuali di gruppo, e nelle località vicine.

Oltre 400 operatori sono impegnati in perquisizioni e nell’identificazione di persone e veicoli sospetti, in un controllo straordinario ad "Alto impatto", che per la prima volta impegna in contemporanea le diverse forze dell’ordine coordinate. Partecipano, inoltre, i reparti specializzati delle forze di polizia, tra cui la Scientifica, unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo. Sono previsti anche controlli amministrativi per verificare il rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili, anche con l’ausilio della polizia metropolitana.