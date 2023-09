Lo Stato è tornato a Caivano, Piantedosi: "Basta zone franche, sicurezza in ogni periferia"

05 settembre 2023 a

a

a

In occasione della sua visita al Parco Verde di Caivano, dove è avvenuto lo stupro di gruppo delle due cuginette, Giorgia Meloni non aveva utilizzato giri di parole: "Qui lo Stato ha fallito". E allo stesso tempo aveva promesso una bonifica radicale. Non è passata neanche una settimana e dalle parole si è passati ai fatti con un maxi blitz interforse di poliaiza, carabinieri e guardia di finanza. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sottolinea proprio il ritorno dello Stato: "Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza".

Don Patriciello "scomunicato" dalla sinistra, perché attaccano il parroco di Caivano

"Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano - prosegue il titolare del Viminale - e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del Paese". Durante le perquisizioni a Caivano, ancora in corso, gli agenti hanno sequestrato armi, molotov, proiettili da guerra e 30mila euro presumibilmente proventi dello spaccio di droga