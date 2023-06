Tagadà, Alessandra Ghisleri sul Roma Pride: italiani contrari all'utero in affitto

06 giugno 2023 a

Roma Pride, scontro sui diritti e sull'utero in affitto. La decisione del governatore Francesco Rocca di revocare il patrocinio della Regione Lazio alla manifestazione in programma a Roma sabato 10 giugno ha scatenato un putiferio. La decisione di Rocca vuole sottolineare la posizione contraria della Regione all'utero in affitto. Anche di questo si è parlato nel corso della trasmissione Tagadà in onda il 6 giugno sul La7. In collegamento c'era Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research che ha ribadito: gli italiani sono contrari all'utero in affitto.

sandra Ghisleri, direttrice Euromedia Research: "Gli italiani sono contrari all'utero in affitto. I dati parlano chiari e dicono che più del 50% degli italiani, per la precisione il 53% sono contrari all'utero in affitto contro il 30% che, invece, è favorevole. E il resto non risponde. Fratelli d'Italia ha fatto una campagna molto importante su questo tema. Rocca sarebbe diventato una testa d'ariete di una politica di centrodestra molto spiccata. Quando vai al governo la visione internazionale è completamente diversa e quindi devi scendere a compromessi. Quindi avere una testa d'ariete all'interno della maggioranza sarebbe stato ancora più complesso".