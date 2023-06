Sondaggio Dire-Tecnè, Pd in rosso: la luna di miele tra Meloni e gli italiani continua

05 giugno 2023 a

a

a

Prosegue anche questa settimana la crescita nelle preferenze degli italiani di Fratelli d’Italia, che si conferma saldamente in testa fra i partiti con il 30% (+0,3 rispetto a 7 giorni fa). Mentre per il Pd, che è ora al 19,8%, si inverte la tendenza, con un -0,2% rispetto alla settimana precedente (in cui si era registrata una crescita dello 0,2%). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 31 maggio e il 1 giugno 2023 su un campione di mille persone.

Fratelli d'Italia continua a crescere. Tonfo Schlein. Che fine fa il Pd

Dopo il trionfo delle amministrative continua la luna di miele fra il governo di Giorgia Meloni e gli elettori. Un risultato in controtendenza rispetto a ciò che accade in genere. Un governo in carica tende sempre a perdere voti rispetto a una forza politica all’opposizione. Evidentemente i cittadini sono convinti dalle politiche del governo. Sia quelle economiche, come il taglio del cuneo fiscale, sia da quelle sul lavoro, come gli incentivi per l’assunzione degli under 30. Anche i dati economici stanno dando ragione all’esecutivo. Per questo, se tutto dovesse continuare così, si potrebbe già prevedere un risultato positivo anche alle Europee.