Tagadà, Alessandra Ghisleri sul consenso di Meloni: è in crescita

Consenso per il governo Meloni, gli italiani scelgono ancora una volta il premier. Secondo gli ultimi sondaggi svelati da Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, il consenso degli italiani per Meloni e l'azione di governo sta crescendo visibilmente. Probabilmente è merito della capacità del presidente del Consiglio di tenere la barra dritta di fronte alle insidiose sfide che sta affrontando l'Europa e l'Italia in particolare: guerra in Ucraina, emergenza migranti e Pnrr su tutte.

Se n'è parlato nel corso della trasmissione Tagadà in onda il 6 giugno su La7. In collegamento c'era Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Reserach, che ha sciorinato i suoi dati sull'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. Il suo partito è tornato a toccare quota 40% dopo essere stato al di sotto per qualche settimana. "Lo stato del consenso per Giorgia Meloni e il governo è sempre buono - ha detto Alessandra Ghisleri rispondendo alle domande di Tiziana Panella - Meloni è tornata intorno al 40%, era scesa al 37%, quindi al di sotto del 40. Si è alzato il consenso sia per lei che per l'azione di governo che è un poì più bassa ma è sempre attorno al 38-39%.