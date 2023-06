DiMartedì, siluro di Tajani a Prodi: "Autoritarismo? Fa propaganda"

Sullo stesso argomento: Meloni in Tunisia. Accordo sui migranti ma resta lo stallo con Fmi

06 giugno 2023 a

a

a

Una propaganda che lascia il tempo che trova. Antonio Tajani taglia corto sulle accuse di Romano Prodi sulla "svolta autoritaria" che secondo l'ex leader dell'Ulivo il governo di centrodestra avrebbe impresso. "Romano Prodi forse vede una realtà che non c’è. Dove sta l’autoritarismo in questo Paese? Non mi pare che ci sia un governo autoritario. C’è un governo di centrodestra dove noi di Forza Italia siamo il centro, siamo una forza liberale, riformista, garantista, cristiana", afferma il vicepremier e ministro degli Esteri ospite a diMartedì su La7.

Prodi e la lottizzazione autoritaria, da che pulpito arriva la predica

"Quali sono le cose dove si esagera? Lasciamo perdere la propaganda. Prodi fa politica e svolge il suo ruolo. D’altronde quando è stato presidente della Commissione europea non è sempre stato super indipendente, qualche strizzatina d’occhio in campagna elettorale l’ha fatta, è tutto legittimo. L’importante è che ci sia un governo che rispetta gli impegni presi con gli elettori", ha detto ancora Tajani.

Rosy Bindi fa il coro a Prodi: "Svolta autoritaria"

La polemica sul passaggio dai "controlli concomitanti" a quelli succcessivi sul Pnrr è ancora fresca. La seduta alla Camera riprenderà domani mattina, alle 9.30, con le dichiarazioni di voto e quindi, il voto finale. "Non c’è nessun problema con la Corte dei conti. La questione è fare bene e fare in fretta. Il governo precedente aveva deciso di fare in modo che la Corte dei Conti facesse dei controlli postumi, non in corso d’opera. In corso d’opera i controlli li fa l’organizzazione amministrativa - afferma Tajani intervistato da Giovanni Floris - Alla fine dell’opera è la Corte dei conti che fa i controlli. Un doppio controllo rischia di far allungare i tempi e di bloccare tutto". D'altronde, il presidente emerito della Corte Costituzionale Mirabelli "ha detto in maniera molto chiara che la scelta fatta dal governo precedente e prorogata dall’attuale maggioranza, è una scelta che va nella giusta direzione", ricorda il vicepremier.