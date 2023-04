Renzi umilia Schlein e Conte: "La migliore opposizione a Meloni? Da Briatore"

17 aprile 2023 a

a

a

"Non è stato il Pd, né Conte o il Terzo polo ad aver fatto la migliore opposizione a Meloni, ma è stato Flavio Briatore". Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, impallina la sinistra trainata da Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Nessuno - neanche lui e Carlo Calenda - ha fatto meglio di mister Billionaire: "È stato lui ad aver detto che qui nessuno parla più di tasse", ha affermato l'ex premier.

Il Pd vince a Udine e celebra l'ammucchiata sinistra dal Terzo Polo al M5S

"Per il momento sulla politica estera Giorgia Meloni e Antonio Tajani stanno andando bene. Sulla politica interna però non stanno mantenendo quanto promesso in campagna elettorale, non fanno nulla ad esempio sulle tasse", ha detto ancora Renzi, che sulle grandi opere nell'intervista a Porro ha commentato: "Mi auguro che Matteo Salvini si dia da fare sulle infrastrutture, io sono molto favorevole al Ponte sullo Stretto, costa di più non farlo che farlo. Va bene fare il ponte, ma rimettiamo a posto le ferrovie in Sicilia".

Sondaggio choc, quanto valgono divisi Renzi e Calenda. Boom della Lega

Sulla premier, Renzi ricorda il retroscena che vede Meloni alla ricerca di una "misura shock per le europee". "Le chiederò i diritti d’autore..." afferma ironicamente l'ex premier che rivendica tra l'altro di aver messo in atto, nel periodo passato alla guida di Palazzo Chigi, misure e scelte a cui ora la presidente del Consiglio sembra ispirarsi "Come sulle nomine..." afferma il leader di Italia Viva.