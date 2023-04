Sondaggio Ghisleri, il Pd perde quota: primo stop per Elly Schlein

Giada Oricchio 01 aprile 2023 a

“Qualcosa sta cambiando” comincia così l’articolo di Alessandra Ghisleri per “La Stampa”. Secondo l’ultimo sondaggio di Euromedia Research il primo trimestre 2023 ha cambiato le priorità degli italiani (in cima ai pensieri ci sono inflazioni, caro vita, tasse e per ultimo la gestione degli sbarchi) facendo perdere consensi a Giorgia Meloni e a Elly Schlein.

La premier perde 2,6 punti percentuali anche se gode ancora della fiducia del 37,9 per cento degli intervistati, mentre la neo segretaria del Pd passa dal 28,4 per cento al 26,2 per cento. Dal 13 al 28 marzo, il governo ha perso poco più di 2 punti di gradimento (Fratelli d'Italia mezzo punto percentuale ma resta primo partito, nda), mentre il trend del Partito democratico è ancora positivo (20,5 per cento nelle intenzioni di voto).

Ghisleri dipana la matassa dei numeri spiegando che se sul piano politico il quadro sembra immobile, per le leadership il discorso è diverso: “Le due donne che rappresentano oggi l’epicentro della politica italiana si trovano nella nuova posizione di dover rendere conto ai loro elettori delle loro affermazioni e dei loro atti politici trascorso il periodo della luna di miele”.

Poco dopo l’entusiasmo per la sua elezione, Elly Schlein ha creato le prime tensioni all’interno del partito con la nomina dei due nuovi capigruppo al Senato e alla Camera e Ghisleri avverte: “Schlein dovrà pianificare le sue posizioni – vedi le armi all’Ucraina, il reddito di cittadinanza, o il piano immigrati. (…) Oggi la necessità di pianificare e realizzare obiettivi a breve scadenza è la spada di Damocle sulla testa di ogni leader politico”.