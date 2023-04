Migranti, il sondaggio Pagnoncelli gela il Pd: cosa vogliono gli italiani

02 aprile 2023 a

"Quasi un italiano su due (48%) ritiene che la maggior parte dei migranti che entrano in Italia abbia lasciato il Paese di origine soprattutto per motivi economici, per la propria sopravvivenza o nella speranza di migliorare le proprie condizioni di vita; il 30%, invece, è del parere che la maggioranza espatri per motivi politici, per fuggire da conflitti o dittature". Nando Pagnoncelli su Il Corriere della Sera mostra le cifre del suo ultimo sondaggio: dopo la tragedia di Cutro in Calabria il tema dell'immigrazione è tornato al centro dei pensieri degli italiani.

"La maggioranza relativa (35%) ritiene che sarebbe opportuno diminuire il numero di stranieri presenti perché rappresentano più un problema che un beneficio, mentre il 27% preferirebbe mantenerlo stabile sui livelli attuali, mentre il 17% auspica un aumento degli stranieri per compensare il calo demografico, garantendo un gettito fiscale e contributivo adeguato e, soprattutto, livelli di occupazione in linea con il fabbisogno delle imprese".

"Gli elettori di centrodestra - evidenzia il sondaggista - sono più inclini alla riduzione o tuttalpiù al mantenimento dei livelli attuali laddove, simmetricamente, gli elettori del Pd preferirebbero aumentare la presenza di stranieri, pur se con una quota significativa che vorrebbe la stabilità. Da sottolineare le divisioni dei M5S: 33% a favore della riduzione, 32% della stabilità, 22% dell’aumento".