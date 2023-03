Migranti, Cirielli attacca il Pd: trasforma l'Italia nel campo profughi d'Europa

26 marzo 2023 a

Questione migranti al primo punto dell'agenda italiana ed europea. Il governo Meloni cerca di trovare soluzioni serie e responsabili alla piaga dei flussi migratori sulle coste italiane. Ma c'è, invece, chi sul tema da facile demagogia. Com'è il caso della sinistra che vorrebbe accogliere tutti indiscriminatamente. Se n'è parlato nel corso di SkyTg 24 in onda il 26 marzo che ha raccolto l'opinione di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri. «Potremo mai raccogliere tutta l’Africa? Da sinistra c’è una presa di posizione ideologica che non ha nessun rapporto con la realtà e che non possiamo esaudire». Lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, a SkyTg24. «Il Pd - ha poi aggiunto il viceministro - rende l’Italia il campo profughi d’Europa».

«La Meloni ha gettato in tre mesi le basi per un cambiamento copernicano». Lo ha detto Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, intervistato da SkyTg 24. «Ha messo al centro la rotta mediterranea come problema europeo e messo al centro Tunisia, Libia e il contrasto al terrorismo internazionale e agli scafisti in Africa», ha poi spiegato Cirielli. Quanto alla risposta dell’Unione europea, «oggettivamente l’Unione europea, nonostante sia dominata da una cultura politica diversa, sembra aver raccolto l’idea che bisogna impedire partenze illegali per impedire prima di tutto morti ma poi il collasso economico dell’Italia». «Giorgia Meloni parla chiaro e fa fatti concreti - conclude Cirielli - Speriamo che in Europa le vengano dietro».