Sondaggio Porta a Porta, dove vola FdI. Schlein si mangia Conte: panico M5s

Fratelli d'Italia torna a crescere ma gli spostamenti grossi sono nella galassia dell'opposizione con il Pd di Elly Schlein che soffia quote rilevanti di consenso dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Il dato emerge dal sondaggio realizzato da Noto Sondaggi relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale per Porta a Porta. Nella rilevazione pubblicata giovedì 23 marzo e che andrà in onda nel programma di Rai1 condotto da Bruno Vespa il partito della premier Giorgia Meloni con il 29% (+0.5 dall’ultimo sondaggio del 13 febbraio) si riconferma prima forza politica del panorama.

Osservato speciale il Pd, che dopo il voto delle primarie sale al 21% guadagnando ben 4.5 punti percentuali. Segue il M5S che con il 14.5% perde invece 4 punti percentuali. Insomma, un travaso di consensi che fa scattare l'allarme rosso dalle parti di Campo Marzio.

La Lega perde 1.5 punti attestandosi all’8.5%, mentre Azione-Italia Viva raggiunge l’8% guadagnando così lo 0,5%. Segue Forza Italia con il 7,5% in crescita dello +0.5%, Alleanza Verdi e Sinistra che resta stabile al 3%, così come Noi Moderati fermo all’1,5% e +Europa che invece guadagna lo 0,5% attestandosi all’1.5%. Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi moderati) raggiungerebbe oggi il 46.5%, mentre il Centrosinistra (Pd-Alleanza verdi e sinistra +Europa) il 25.5%.