L'Aria che tira, Travaglio smaschera Elly Schlein: sulla guerra diceva il contrario

Il voltafaccia assoluto. Marco Travaglio accusa il neo segretario Pd, Elly Schlein, di aver completamente cambiato direzione nelle sue scelte politiche. Le è bastato essere nominata guida del Pd per mutare radicalmente molte posizioni che aveva in precedenza. Ne ha parlato il direttore del "Fatto Quotidiano" Marco Travaglio durante la trasmissione L'Aria che Tira in onda il 22 marzo.

"Hanno creato una tale aspettativa di novità che poi se la Schlein non è in grado di soddisfarla, la delusione sarebbe molto superiore a quella che ci sarebbe se si andasse coi piedi di piombo - ha detto Travaglio - Io faccio il tifo per lei perché mi auguro che riesca a soddisfare la ragione per cui gli elettori del Pd l'hanno votata e cioè cambiare il Pd da così a così. Nel contrario di quello che è sempre stato il Pd. Poi, però, non posso fare finta che le prime mosse non ci siano state. E le prime mosse sono tutte di non cambiamento, sono tutte di gattopardismo. La nuova direzione è piena di quei cacicchi e di quei capibastone che aveva detto di voler cacciare. Sulla guerra non ha cambiato di una virgola rispetto al Pd di Letta, ma rispetto a se stessa è come Crosetto. Da così a così. lei era contro le armi fino a quando non si è candidata per le primarie".