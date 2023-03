Sondaggio Sky Tg24, Meloni risente dell'effetto Schlein? Bluff della sinistra, FdI sale ancora

20 marzo 2023 a

Nuovo sondaggio settimanale realizzato da Quorum/YouTrend per SkyTG24. Il Partito democratico e Fratelli d’Italia crescono ciascuno di 0,6 punti rispetto a una settimana fa: Fdi sale al 29%, il Pd al al 19,3%. In calo tutti gli altri partiti ad eccezione di +Europa, che guadagna uno 0,2% salendo al 2%. Cresce anche il partito degli astenuti e indecisi, che arriva addirittura al 42%. Al contempo, sempre rispetto a sette giorni fa, la fiducia sia nel governo (+4% di giudizi negativi, -2% di positivi rispetto alla scorsa settimana) che in Giorgia Meloni cala di due punti: il presidente del Consiglio passa al 41%. Stabile la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader della Lega Matteo Salvini (+1%) e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (+1%).

Si passa poi ad alcuni temi specifici. Solo un italiano su tre approva la Flat Tax (35%), con una forte spaccatura tra gli elettori di centrodestra (in larga parte favorevoli, 67% degli elettori di Fdi e 80% di Lega e Forza Italia) e quelli di opposizione (in larga parte contrari). Inoltre per il 64% degli italiani il Reddito di Cittadinanza va abolito o riformato: il dato sale all’85-90% tra gli elettori di centrodestra e Terzo Polo, mentre scende sotto il 50% tra gli elettori di Pd e M5S.

Infine il 62% degli italiani si sente coinvolto nel processo di transizione ecologica, mentre il 33% no. Ma è pure interessante notare che la maggioranza degli italiani (59%) non sa quale sia la classe energetica della propria casa. Nello specifico gli italiani si dividono sullo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel dal 2035 (45% contrari, 43% favorevoli), con la quota di contrari che cresce all’aumentare dell’età. Il governo Meloni si è opposto allo stop alla vendita di auto a diesel/benzina dal 2035 e, secondo il sondaggio, per il 48% degli italiani ha fatto bene (male per il 35%). Al contempo per il 63% la transizione ecologica dovrebbe avere un’alta priorità.