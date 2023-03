Ecco chi è Marta Fascina, la compagna di Berlusconi guida la svolta di Forza Italia

20 marzo 2023 a

Una nuova linea politica in Forza Italia. È il senso di un retroscena pubblicato su Repubblica. “Tira una nuova aria” nel partito azzurro, scrive il quotidiano. “Un vento che piace molto a Giorgia Meloni, che con modi felpati ma con l’insistenza di una goccia che spacca le rocce, avrebbe convinto i figli del capo famiglia, Pier Silvio e Marina, ad abbandonare la linea forzista critica nei confronti del governo tenuta fino ad oggi”.

A tenere le fila di questo nuovo corso sarebbe Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi. E a farne le spese, secondo quanto ricostruisce Repubblica, la capogruppo al Senato Licia Ronzulli. Alcuni segnali? Il mancato invito a quest’ultima alla festa per i 50 anni di Matteo Salvini (pare su disposizione della stessa Fascina) e l’affidamento del dossier nomine delle società pubbliche a Gianni Letta ed Antonio Tajani. Su questo tema, scrive Repubblica, “dalle parti della Ronzulli gettano acqua sul fuoco: normale, dicono, che la capogruppo non vada ad incontri su nomine di governo. Nel suo cerchio magico però tutti sono convinti che dietro il cambio di passo ci sia lei: Meloni”.

Tuttavia, una nota di Marta Fascina mette in chiaro: "tengo a precisare che non è nata alcuna corrente in Forza Italia”. E ancora: "Forza Italia, in tutte le sue articolazioni, si riconosce nell’unica leadership, quella del presidente Silvio Berlusconi, ed è sempre stata leale al governo Meloni di cui, al netto di qualche voce solitaria in cerca di visibilità, è componente essenziale e propositiva. Gli italiani chiedono un centrodestra unito e coeso, pretendono risposte efficaci da un governo solido e legittimato dal voto popolare ed in questo senso non ammettono inutili quanto deleteri controcanti quotidiani".