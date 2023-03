L'Aria Che Tira, Prodi spiazza la sinistra: "Meloni e Schlein durano"

Giada Oricchio 20 marzo 2023 a

a

a

Il dualismo Giorgia Meloni-Elly Schlein è la riproposizione 3.0 del duello politico tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi? Quasi certamente sì. Durante il talk mattutino di LA7 “L’Aria che Tira”, lunedì 20 marzo, la conduttrice Myrta Merlino ha intervistato l’ex premier sulla guerra tra Ucraina e Russia, sui player per la pace Joe Biden e Xi Jinping, oggi in visita ufficiale a Mosca, e sul ruolo dell’Europa in questa vicenda (“con dolore essendo io filo-filo-filo europeista ammetto che non conta nulla” ha detto Prodi). Dai temi internazionali a quelli nazionali il passo è breve, anzi è una domanda di Merlino: “L’ultimo grande confronto che ricordi è Prodi-Berlusconi, questo di oggi tutto al femminile tra la premier Meloni e la segretaria del Pd Schlein le piace? E’ sintomo di modernità?”.

Il primo presidente del Partito Democratico, in collegamento da casa, ha rivelato spirito gagliardo e animo da vero femminista: “A me piace moltissimo, non è solo una sfida tra donne, ma tra due donne che si sono affermate (lo scandisce sillaba per sillaba, nda) da sole, lottando. È politica! Non è una donna messa lì per far numero, perché si deve fare o perché l’umore popolare è a favore di una figura femminile. Credo ci accompagneranno a lungo”.

È un Eva contro Eva fatto di sostanza e impegno. “Meloni e Schlein sanno fare politica. Secondo me ne vedremo delle belle” è stata la previsione di Romano Prodi. E’ seguito il plauso della conduttrice: “Bene, niente più donne cooptate come bandierine, ma donne decise a prendersi la scena. Dureranno quanto lei e Berlusconi?” e il professore bolognese ridacchiando sornione: “Eh, insomma… spero di più... Io in fondo speravo di fare tutta la legislatura (1996-1998, nda) e non l’ho fatta”.