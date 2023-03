Festa del papà, la foto tenerissima postata da Giorgia Meloni: cosa ha scritto

19 marzo 2023 a

In occasione della Festa del papà che ricorre oggi, domenica 19 marzo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di condividere un augurio a tutti i papà a partire da uno scatto familiare: osserva una foto della sua famiglia di qualche anno fa, con Ginevra ancora piccola, insieme al compagno Andrea Giambruno. "Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i

papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile", il messaggio che correda la foto diffusa sui social.

Festa del papà a Genova per Matteo Salvini con la sua figlia più piccola: il ministro e vicepremier con Mirta portata sulle spalle ha fatto una visita al gazebo della Lega al porto antico, per poi passare la giornata insieme alla bambina: "Oggi sono qui soprattutto come papà per rispettare una promessa a ma figlia: riportarla all'acquario dopo tanto tempo". "Auguri a tutti i papà del mondo", il post pubblicato in mattinata.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, invece haa scritto: "Viva San Giuseppe, protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa universale. Auguri a tutti i papà, soprattutto a quelli che oggi non possono abbracciare i loro figli".