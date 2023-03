Selfie a raffica con Meloni. Ma i parenti delle vittime di Cutro non erano "infuriati"?

17 marzo 2023 a

Altro che parenti delle vittime di Cutro infuriati con Giorgia Meloni. Molti di loro nell'incontro con la premier a Palazzo Chigi hanno chiesto - e ottenuto - numerosi selfie. A svelarlo è Nicola Porro che ha pubblicato sul suo sito un video piuttosto eloquente: i familiari dei migranti tragicamente scomparsi nel naufragio davanti alla costa calabrese, invitati dal governoper un incontro riservato, fanno "capannello" intorno a Meloni e molti di loro scattano selfie e stringono la mano alla presidente del Consiglio.

Una ricostruzione che, come sottolinea il conduttore di Quarta Repubblica, smonta la narrazione secondo cui i familiari delle vittime di Cutro erano "infuriati" con la premier e con il governo. "Lo abbiamo letto nei resoconti che si susseguono da settimane sui giornali: la rabbia dei parenti, 'ci aspettavamo un omaggio alle bare', 'ci hanno lasciati soli al nostro dolore'. Grandi intellettuali e politici di sinistra ci hanno marciato sopra. Eppure… eppure quanto successo ieri a Palazzo Chigi racconta una storia diversa, decisamente differente, e smentisce in lungo e in largo simili ricostruzioni", si legge su nicolaporro.it.

Dopo il mancato confronto a margine del Consiglio dei ministri che il governo ha tenuto nel paesino calabro, la settimana scorsa, Meloni ha ricevuto una trentina di familiari delle vittime del naufragio, di cui tre donne e diversi bambini, nella Sala verde di Palazzo Chigi, insieme al sottosegretario Alfredo Mantovano e al ministro degli Esteri della Farnesina Antonio Tajani.