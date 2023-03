La Cgil riparte da Ferragni, Meloni: non pensavo fosse una metalmeccanica

17 marzo 2023 a

a

a

Una volta c'era Karl Marx, oggi Chiara Ferragni. C'è grande confusione politica a sinistra con il Pantheon sindacale che appare meno sensibile ai totem ideologici del passato e inizia a ospitare gli influencer. Come al congresso della Cgil a Rimini dove la premier Giorgia Meloni è stata accolta da alcuni con pugni chiusi e il canto di Bella ciao, ma anche dalla singolare protesta di una delegata sindacale, Eliana Como, che a partire da ieri aveva mostrato uno striscione con la scritta: "Meloni, pensati sgradita" in bella posta sulla schiena. Un chiaro riferimento alla stola "parlante" con su scritto "pensati libera" esibita da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023.

Meloni dalla Cgil, così il sindacato rosso accoglie il premier: "Doveroso esserci"