“Una donna al Quirinale”. La celebrazione di Meloni e quel piano per il 2026

Giorgia Meloni non vede più come una chimera la presenza di una donna al Quirinale. “Nella Sala delle Donne oggi rimuoviamo uno specchio e lo sostituiamo con una foto. Ma c'è un altro specchio che possiamo rimuovere, quel momento non è lontano come può sembrare” le parole del presidente del Consiglio a Montecitorio nella partecipazione all'inaugurazione del nuovo allestimento dello spazio dove sono esposte le fotografie delle prime donne che nella storia della Repubblica hanno ricoperto ruoli importanti all’interno delle istituzioni del nostro Paese. Oltre alla prima immagine di una donna premier, Meloni appunto, in un futuro, non tanto lontano, una figura femminile salirà al Quirinale.

E c’è già un piano in corso a riguardo. A riferirlo è Affari Italiani, che cita fonti qualificate di Fratelli d’Italia: “La prima presidente della Repubblica donna che ha in mente la premier è proprio se stessa. L’obiettivo di Meloni sarebbe proprio quello di dimettersi da premier per candidarsi a Capo dello Stato con funzioni e poteri rafforzati rispetto a quelli di oggi. Una sorta di via di mezzo tra Joe Biden ed Emmanuel Macron. Contestualmente ci sarebbero anche le nuove elezioni parlamentari per scegliere un presidente del Consiglio che avrebbe molti meno poteri rispetto a quelli attuali”. La riforma costituzionale ha un lungo iter, che dovrebbe portare alle votazioni soltanto nel 2026. Ma Meloni guarda lontano e già punta al Colle.