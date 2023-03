Schlein e il braccialetto giallo che colpisce tutti: smascherata l'ipocrisia

07 marzo 2023 a

Tra i primi appuntamenti da nuova segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha deciso di apparire a Che tempo che fa, il programma domenica di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Oltre ai contenuti dell’intervista a balzare all’occhio dei telespettatori è stato in particolare il braccialetto giallo, indossato sia dalla leader di sinistra che dal giornalista nel corso del colloquio. La regia non ha mai indugiato o effettuato degli zoom sul particolare, che è stato però svelato dagli utenti social.

“#veritàpergiulioregeni” la scritta sull’oggetto posto al polso da Schlein, che lo ha tenuto nel corso di tutte gli eventi prima delle primarie del Pd. E anche dopo l’elezione ha deciso di indossarlo. La segretaria, riferisce Il Giornale, ha dedicato un tweet a Regeni nel corso del mese di gennaio, scagliandosi contro il governo di Giorgia Meloni: “7 anni dal sequestro di Giulio Regeni. Vogliamo verità e giustizia, accanto alla famiglia e all'onda gialla che stasera si ritrova a Fiumicello. Assurdo che il governo creda alle false rassicurazioni egiziane. Non hanno mai collaborato né fornito gli indirizzi dei torturatori”. Schlein è stata inondata di critiche, visto che l’esecutivo di centrodestra è in carica solo da qualche mese e di certo non è stato al potere nei sette anni precedenti a cui lei si riferisce. Inoltre è rimasta senza risposta la domanda su come lei pensa di risolvere tale problematica, un quesito posto da diversi utenti sui social.