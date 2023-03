Migranti, cdm a Cutro giovedì. L'Ue risponde a Meloni: "Bisogna agire"

06 marzo 2023 a

Palazzo Chigi smentisce le voci su una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno e le presunte frizioni sui migranti. "Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al Governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento", si legge in una nota della presidenza del Consiglio. Insomma, il governo fa quadrato e come annunciato il prossimo Consiglio dei ministri si terrà a Cutro, teatro del tragico naufragio di migranti. Il Cdm è stato convocato per giovedì: la riunione si terrà nel corso del pomeriggio, informa Palazzo Chigi.

Intanto la Commissione Europea "ha ricevuto la lettera" inviata alla presidente Ursula von der Leyen dalla premier Giorgia Meloni e risponderà "presto". Lo dice la portavoce dell'esecutivo Ue per gli Affari interni Anitta Hipper, a Bruxelles durante il briefing con la stampa. "Concordiamo - aggiunge - sulla necessità di agire e per questo la presidente ha esortato a raddoppiare gli sforzi per attuare il patto sulle migrazioni. Nello stesso tempo dobbiamo continuare l'attuazione del piano di azione per il Mediterraneo Centrale", aggiunge.

"Se non affrontiamo le cause che creano queste situazioni continueremo ad affrontare tragedie", ha detto la portavoce della Commissione Ue rispondendo alla richiesta di commentare le conclusioni della riunione del Med5 del fine settimana sull’immigrazione. "Da parte nostra siamo sempre stati molto chiari sul fatto che dobbiamo sempre garantire che le vite vengano salvate e c’è un obbligo legale a salvare vite", ha precisato Hipper.