Naufragio, Castelli lascia di stucco Merlino: "Con Salvini ministro meno morti in mare"

Roberto Castelli lascia senza parole Myrta Merlino. Durante il talk di La7 “L’Aria che Tira”, lunedì 6 marzo, la conduttrice e i suoi ospiti hanno analizzato la tragedia di Steccato di Cutro (70 i migranti morti), le parole del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi (“Queste persone non devono partire, io sono stato educato alla responsabilità e a chiedermi cosa io posso fare per il mio Paese e non viceversa”) e l’inchiesta della Procura di Roma volta ad accertare cosa sia successo.

Merlino è partita dalla richiesta della Lega di tornare ai decreti sicurezza 2018 e ha osservato: “Io avevo capito dalla Guardia Costiera che proprio quei decreti complicarono il lavoro di chi deve salvare le vite in mare”, ma l’ex ministro di Grazia e Giustizia Castelli, in collegamento, l’ha smentito tirando fuori a sorpresa due grafici, uno dell’ISPI e uno dell’Onu: “Quando arriva Salvini gli sbarchi crollano e di conseguenza anche i morti in mare arrivano al minimo”.

In studio è calato il silenzio. Myrta Merlino ha replicato perplessa che, sempre da grafici, con il governo Meloni gli arrivi di migranti sono triplicati, il presidente Autonomia e Libertà l’ha ignorata: “Beh, Salvini è il ministro che ha fatto fare meno morti in mare della storia della Repubblica degli ultimi 10 anni. I dati che vi ho letto sono ufficiali”.

Secondo il leghista Castelli, è importante che i magistrati facciano chiarezza sulla strage del 26 febbraio scorso: “Ogni parte politica sta strumentalizzando il dramma, ma i soccorsi non sono partiti perché il mare non era forza 5 bensì 2. Bisogna chiedersi come mai il barcone non si è fermato in Grecia”.

Il deputato del Pd, Gennario Migliore, ha palesato insofferenza: “Sta dicendo un sacco di cose sbagliate”, “Io non l’ho interrotta nonostante fosse fuori dalla realtà” ha ribattuto Castelli, mentre Merlino ha sottolineato: “Anche io mi sono chiesta come mai non siano sbarcati in Grecia, ma sono scafisti, non marinai, vogliono sfuggire alla polizia”.