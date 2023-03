L'Aria Che Tira, Donzelli fa impazzire Buccini: come lo demolisce sul caso migranti

Giada Oricchio 06 marzo 2023 a

La tragedia di Cutro, la necessità di fare chiarezza sulla fallace catena dei soccorsi e i presunti dissidi interni alla maggioranza fanno litigare Giovanni Donzelli e Goffredo Buccini. Durante il talk di LA7 “L’Aria che Tira”, lunedì 6 marzo, il deputato di Fratelli d’Italia, in collegamento da Roma, ha pizzicato la stampa: “Non c’è alcuna divisione, c’è una nota ufficiale di Palazzo Chigi che chiarisce l’unità interna del centrodestra su tutto, se poi voi giornalisti e opinionisti volete raccontare diversamente perché non vi piace che stiamo al governo… ma noi non caschiamo nelle polemiche”.

In studio, il giornalista del “Corriere della Sera” Goffredo Buccini ha replicato stizzito: “Fate il vostro mestiere se ne siete capaci e non il nostro! Fate i politici se siete capaci e sembra di no, ma non fate il nostro mestiere. Basta con questa storia! Donzelli faccia il suo mestiere che mi sembra abbia già parecchie difficoltà a farlo… si concentri sul suo che si deve concentrare parecchio… non si distragga su, da bravo”.

Chiara l’allusione al putiferio Donzelli-Delmastro sulla rivelazione di atti sensibili in merito al caso Cospito. Ma il vicepresidente del Copasir ha alimentato il botta e risposta: “Mi scusi… la invito a un maggior rispetto… questo atteggiamento da bulletto lo tenga se va a trovare qualcuno nei centri sociali”, “Il bulletto lo fa lei, la pianti con quel ‘voi giornalisti’, voi chi?” ha risposto Buccini mentre Donzelli si lamentava di non riuscire a rispondere alle domande perché “aggredito” a distanza.

La conduttrice Myrta Merlino ha riportato la calma spiegando che il governo Meloni deve far luce sulle parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e su come sia stato possibile lasciar morire 70 migranti in cerca di una vita migliore. A sua volta, Donzelli ha assicurato: “L’esecutivo è concretamente concentrato nell’affrontare i problemi, fra cui togliere ai trafficanti di uomini la possibilità di “selezionare” i clandestini” e Merlino: “Stia attento alle parole in un momento così drammatico, non si selezionano i migranti”, “Abbiamo una visione diversa” ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.