Sondaggio Swg-La7, “effetto primarie”. Che fine fanno Pd e M5S

Arriva un nuovo sondaggio di Swg nell'edizione del 27 febbraio del Tg di La7 condotto da Enrico Mentana. Il direttore snocciola, come di consueto al lunedì sera, i numeri degli orientamenti di voto degli italiani, mostrando il gradimento per i partiti italiani. In testa resta sempre Fratelli d'Italia, con un distacco abissale dagli altri: il partito di Giorgia Meloni è al 30,7%, con un meno 0,3% rispetto alla settimana precedente. In seconda piazza si attesta il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che resta invariato rispetto all'ultima rilevazione, conquistando il 17% dei gradimenti. I grillini si devono però guardare dalla rimonta del Partito Democratico, che sale al 16,4% (+0,6%). "Questo è probabilmente l’effetto delle primarie e del dibattito attorno al Pd" l'analisi di Mentana sui dem, con gli elettori che hanno appena dato la fiducia ad Elly Schlein come nuova segretaria.

Cala invece la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,6% e scende all'8,7%. Giù pure Azione-Italia Viva, che perde terreno fino al 7,2% (-0,2%). Segno positivo invece per Forza Italia: gli uomini di Silvio Berlusconi recuperano terreno sul Terzo Polo, arrivando al 6,4% (+0,2%). Tra i partiti minori si registra una crescita di Verdi e Sinistra (3,8% dopo un +0,4%), di +Europa (2,9% dopo un +0,1%) e di Per l'Italia con Paragone (2% dopo un +0,1%). Giù invece Unione Popolare di Luigi De Magistris: il partito ha un segno meno di 0,3% e va all'1,7%.