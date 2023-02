Emergenza migranti, il ministro Piantedosi: scafisti problema internazionale

27 febbraio 2023 a

La recentissima tragedia dei migranti nelle acque di Crotone mette la politica di fronte alla necessità di individuare una soluzione efficace in poco tempo. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si recherà in Francia anche per affrontare l'emergenza immigrazione alle nostre latitudini. «Ci stiamo lavorando, è un problema internazionale». A margine di un convegno dell’Anci sulle polizie locali, il ministro dell’Interno risponde così a una domanda sul contrasto agli scafisti. L’Europa? «Sto andando in Francia», aggiunge il titolare del Viminale (per un bilaterale con l’omologo francese). «Il naufragio in Calabria? La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Il problema degli scafisti ci stiamo lavorando, è un problema internazionale».

Durante il convegno dell'Anci, il ministro ha anche affrontato il problema del rapporto tra governo centrale e territori e quello della sicurezza urbana. «Noi dobbiamo avere la consapevolezza di dover rinnovare l’alleanza tra governo e territori rispetto alle grandi sfide che ci attendono, bisogna rinnovare la collaborazione istituzionale: la società e le città stanno cambiando e questo richiede interventi sinergici per il bene comune chiamato "sicurezza urbana". Il Covid ha cambiato molte cose nelle città. Da una parte con l’accentuazione delle difficoltà, dall’altra con segnali di rilancio di alcuni ambiti come le periferie. L’attività dello Stato sulla sicurezza è qualcosa che parte da molto lontano, oggi siamo in una fase in cui l’alleanza tra governo ed enti locali va rinnovata, si deve andare oltre anche alle differenze di posizioni politiche, oggi le società stanno cambiando. Tutte le città sono importanti, grande rispetto per tutte le comunità ma grande attenzione dalle grandi comunità e riconsiderare l’ordinamento delle polizie locali significa fare una analisi obiettiva delle funzioni da rinnovare, le polizie locali sono centrali per la sicurezza nelle nostre città».