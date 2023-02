Naufragio Crotone, le vittime sono almeno 59. Sopralluogo di Piantedosi

26 febbraio 2023 a

a

a

È una strage di migranti quella avvenuta intorno alle cinque di questa mattina nello specchio d’acqua antistante la località Steccato del comune di Cutro, a una ventina di chilometri dal capoluogo Crotone. A quell’ora un vecchio motopeschereccio carico di migranti, almeno 150, ma qualcuno tra i superstiti parla di circa duecento, si stava avvicinando alla spiaggia quando la furia del mare, forza tre con onde alte due metri, lo ha sbattuto contro gli scogli. La malridotta imbarcazione di legno si è spezzata in due andando letteralmente in frantumi. Molte delle persone a bordo sono state scaraventate in acqua, altre sono rimaste incagliate tra i rottami. A lanciare l’allarme alla polizia è stato un pescatore che transitava nella zona e ha notato l’imbarcazione già distrutta e i primi corpi galleggiare in acqua.

Video su questo argomento Naufraga il barcone: le ricerche in mare dei dispersi

Agli occhi dei soccorritori che man mano arrivavano sul posto - carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza, capitaneria di porto, vigili del fuoco, personale del 118, croce rossa italiana, si è presentata una situazione apocalittica. Man mano hanno iniziato a recuperare i cadaveri spinti dalla marea sulla battigia, prima una ventina, poi sempre di più fino ad arrivare, al momento, a 59 vittime, tra le quali anche donne e bambini: uno di 7 anni e un altro di pochi mesi appena come testimonia un vigile del fuoco che ha recuperato personalmente i corpi. Le operazioni di recupero, che non si sono mai fermate per tutta la giornata e andranno ancora avanti fino a notte, sono state rese difficili anche dalle condizioni proibitive del mare, tre corpi sono stati ritrovati sulla spiaggia di Belcastro, nel catanzarese, a qualche decina di chilometri dal luogo del naufragio.

"Il barcone è esploso". Cos'è successo prima del naufragio, testimonianza choc

Intanto nel pomeriggio è atterrato a Crotone il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Prima di recarsi in prefettura per una riunione sul coordinamento dei soccorsi, il capo dle Viminale effettuerà un sopralluogo a Steccato di Cutro, teatro del tragico naufragio. "Apprezzo la tempestività della visita del ministro Piantedosi, annunciata già stamattina", ha commentato all’AdnKronos il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Il sindaco annuncia anche che domani a Crotone ci sarà il lutto cittadino.