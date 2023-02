Energia, l'annuncio del viceministro Edoardo Rixi: potenziare il gasdotto adriatico

27 febbraio 2023 a

Italia hub europeo. Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, annuncia la volontà del governo di potenziare il gasdotto adriatico in modo da trasformare il nostro Paese nell'hub energetico d'Europa. La guerra in Ucraina ha reso ancora più urgente una soluzione a questo problema, divenuto impellente per l'aumento dei costi dell'energia. Il Messaggero intervista il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, il quale concorda sul fatto che sia urgente potenziare il gasdotto della linea adriatica. Un raddoppio necessario per trasportare da Sud a Nord i nuovi flussi che provengono dai Paesi africani e dalla Tap e per fare dell’Italia un grande hub energetico europeo. Per Rixi, «Questo è il momento di pensare a una visione di medio e lungo periodo. L’Italia deve puntare all’indipendenza energetica affrontando anche il tema dell’energia nucleare di nuova generazione».

È giusto inserire il gasdotto tra le opere prioritarie anche per superare le pastoie burocratiche e i veti incrociati? «Siamo determinati - risponde il ministro alla domanda del quotidiano romano - affinché si possa archiviare, una volta per tutte, la stagione dei "No" ideologici che hanno bloccato lo sviluppo». Avanti tutta quindi per adeguare le infrastrutture strategiche del nostro Paese? «Non solo hub energetico europeo, il Paese che immaginiamo sarà anche quello del Ponte sullo Stretto che sarà il più lungo del mondo».