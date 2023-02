Sondaggio Istituto Piepoli, fiducia in Giorgia Meloni cresce ancora

21 febbraio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni cresce ancora. L'ultimo sondaggio diffuso dall'Istituto Piepoli su RaiNews24 parla chiaro. La fiducia degli italiani nel premier è cresciuta del 5% solo nell'ultima settimana. Tutto questo è stato possibile grazie ai successi del centrodestra nelle ultime elezioni regionali. In Lazio e Lombardia non c'è stata partita e Fontana e Rocca hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Ma, all'origine del successo del premier, c'è anche la sua capacità di guidare la volontà degli italiani. In altre parole nel medio-lungo periodo le scelte del governo riescono a convincere anche gli italiani che, in un primo momento, erano meno convinti.

Meloni e Biden si sfiorano in Polonia. Ma nessun incontro tra i due leader

Studiando con attenzione i dati del sondaggio Piepoli, si legge che il 49% degli italiani ha molta fiducia in Giorgia Meloni e addirittura il 90% ha fiducia nel centrodestra. Il dato, invece, si abbassa considerevolmente se si passa a considerare le opposizioni: la fiducia nel centrosinistra scende al 17% e quella nel Movimento Cinque Stelle è ferma al 20%. "Vincere aiuta a vincere - ha detto Livio Gigliuto dell'Istituto Piepoli - Ma Meloni già viene da una grande vittoria elettorale. Gli italiani vogliono aiutare l'Ucraina ma nell'opinione pubblica c'è ancora incertezza sulle modalità degli aiuti".