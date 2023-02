Ucraina, Ghisleri rivela l'incubo degli italiani: "Gli effetti veri della guerra..."

Giada Oricchio 21 febbraio 2023 a

a

a

Gli effetti veri di questa guerra? Mancano le istruzioni per l’uso per comprenderli. Parola di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Cosa ha voluto dire? La sondaggista, in collegamento con il programma di LA7 “L’Aria che Tira”, martedì 21 febbraio, ha spiegato che gli italiani non sono attrezzati per capire quanto il mondo stia cambiando: “Pensano che qualunque cosa sia colpa del conflitto in Ucraina. L’aumento del gas, delle materie prime, degli alimentari, l’inflazione sono imputati alla guerra di cui si vede la fine sempre più lontana e il coinvolgimento sempre più vicino - ha sottolineato Ghisleri -. La Nato vuol dire anche Italia. Le persone si sentono violabili e non sanno come comportarsi e tendono a proteggere il loro orticello dimenticando che siamo in Europa e l’Europa è”.

In base a un sondaggio di Euromedia Research, il 47% degli intervistati teme che “il quadro economico possa peggiorare pesantemente”, il 43% che “la Russia utilizzi la bomba nucleare” e il 40% che “la guerra provochi ancora molte vittime”. Ben il 32% ha paura che Putin invada altri Paesi, dato da accoppiare al 30% che teme “la guerra si estenda e arrivi anche in Italia”.

Il rilevamento demoscopico evidenzia altri aspetti: per il 16% degli italiani “l’Italia sarà costretta ad inviare soldati a combattere”, per il 14% c’è il timore di “restare senza energia”, mentre il 12% è spaventata “da una forte ondata migratoria”. Solo un 8% è preoccupato “che manchino scorte alimentari”.