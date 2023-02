Sondaggio Mentana, le ultime cifre: il centrodestra avanza e il M5S sprofonda

20 febbraio 2023 a

Avanza tutto il centrodestra nell'ultimo sondaggio politico elaborato da Swg mostrato in diretta da Enrico Mentana durante l'edizione serale del TgLa7 su La7, lunedì 20 febbraio. La Lega di Matteo Salvini cresce, Fratelli d'Italia resta prima in classifica e stabile al 31%, Forza Italia in leggera risalita.

Il partito del premier è seguito dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,7 per cento e sprofonda al 17%. Quello 0,7% perso dai 5 Stelle lo guadagna però il Partito democratico che risale al 15,8%.

Il balzo della Lega è evidente. Il partito guidato dal ministro e vicepremier Salvini guadagna quasi mezzo punto percentuale e sale quindi al 9,3%. Va male invece per il Terzo polo, Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi che perdono un 0,4 per cento e scendono così al 7,4%.