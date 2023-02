Primarie Pd, Nicola Zingaretti scarica Stefano Bonaccini contro Elly Schlein

21 febbraio 2023 a

Lo scontro tra i candidati alla segreteria dem coinvolge anche tutti gli altri esponenti del Partito democratico. Bonaccini contro Schlein, il duello si consuma anche nelle retrovie del partito. A entrare a gamba tesa è Nicola Zingaretti che, in un'intervista al Riformista, scarica Bonaccini accusandolo di essere parte integrante della vecchia classe dirigente. «L’intera classe politica che con Renzi (che è l’unico ad essersi assunto le sue responsabilità) è stata responsabile delle peggiori sconfitte, a cominciare dalle amministrative del 2017 e la disfatta delle elezioni politiche del 2018, non sta certo con Schlein ma con Bonaccini che, per altro, di quel gruppo dirigente era protagonista come lo stesso Orfini che addirittura era presidente del Partito». Così Nicola Zingaretti, oggi deputato, governatore uscente del Lazio con doppio mandato ed ex segretario del Partito Democratico.

«Tra il 2019 e il 2021 - ha detto al Riformista - invece, con una nuova linea e un nuovo gruppo dirigente, spesso chiamato ingiustamente in causa anche in queste ore, in piena pandemia, il Pd ha vinto, non perso, tutti gli appuntamenti elettorali: amministrative, regionali ed europee. Ha fatto uscire il Pd dall’isolamento politico, malgrado gli equilibri parlamentari del 2018, governato bene il Paese dandogli una prospettiva di alternativa alle destre. Questo avvenne perché avevamo iniziato a darci un nuovo profilo, più attento alle questioni sociali e ambientali e a praticare una cultura unitaria».