Primarie Pd, il sondaggio di Masia spiazza tutti: "Non era mai successo"

Primarie Pd: Stefano Bonaccini in vantaggio su Elly Schlein, il duello per la segreteria Dem entra nel vivo. Se n’è discusso questa mattina ad Agorà, programma in onda su Rai 3 condotto dalla giornalista Monica Giandotti. Sul confronto è intervenuto il sondaggista Fabrizio Masia che ci ha aggiornato sul ballottaggio tra i due dem e sugli ultimi dati: “Quello che risulta nel testa a testa è un ampio vantaggio di Bonaccini”.

Secondo l'ultimo sondaggio di Masia, il presidente della Regione Emilia-Romagna è dato al 64% contro il 34% della sua vice. In studio si sottolinea poi come un così netto vantaggio di un candidato alla segreteria del Pd non si era mai vista. Infatti, andando indietro negli anni, nessuno alla prova del voto è riuscito a ottenere una percentuale così alta di preferenze, nemmeno Pier Luigi Bersani, Matteo Renzi e Nicola Zingaretti ci riuscirono. Masia invita però alla prudenza facendo presente che "naturalmente c’è ancora una settimana di campagna elettorale e quindi ancora non è finita”.

Il sondaggista inoltre, ricorda che questo risultato di 64-34 fotografato dal sondaggio "riguarda gli elettori del Pd, alle primarie ci saranno però un 20-25% di elettori di altre forze che andranno a votare”. Un altro dato messo in luce dall’amministratore delegato di EMG different è che ci sono ancora il 33% di elettori indecisi: “Facciamo notare che c’è ancora un indeciso su tre tra gli elettori”. La lotta tra la deputata Schlein e Stefano Bonaccini è ancora aperta, con la prima che pare aver avuto la meglio nei circoli Pd di Roma e Milano e che vuole ribaltare i pronostici in vista delle decisive primarie ,aperte a tutti, in programma domenica 26 febbraio. In studio dopo l’intervento di Fabrizio Masia si constata che a prescindere dai risultati di domenica: “gli iscritti del PD, un segretario lo hanno già indicato in una maniera nettissima”. Adesso si entra nell’ultima settimana di campagna, dove entrambi i contendenti si giocheranno le ultime cartucce.