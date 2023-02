Rai, battaglia di Salvini contro il canone: “Vogliamo eliminarlo”

14 febbraio 2023 a

Matteo Salvini va avanti nella sua missione di riforma della Rai, mettendo nel mirino pure il canone che gli italiani devono pagare per vedere la tv pubblica. Il vicepremier e leader della Lega, intervistato da Telelombardia all’indomani dell’esito delle elezioni regionali, si è soffermato sulle problematiche interne a viale Mazzini: “C’è da fare una riflessione sul canone, su quanto costa la Rai agli italiani, sui maxi stipendi e sugli agenti esterni. Bisogna ripensare profondamente al servizio pubblico e togliere il canone dalla bolletta e lavorarlo per ridurlo, abbassarlo ed eliminarlo come in altri Paesi europei. Alcuni programmi che vanno in onda sulla Rai? Mi astengo dai commenti”. Dopo le polemiche a distanza con Amadeus il segretario del Carroccio ha preferito glissare su Sanremo2023.

Salvini ha poi lanciato una frecciatina alla stessa televisione di Stato: “Voglio ringraziare le televisioni locali che hanno fatto più servizio pubblico di molte televisioni nazionali che manco hanno informato che si andava votare”.