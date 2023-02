Mentana fuori controllo: "Perché su di me". Poi si scusa, disastro in diretta

Giada Oricchio 13 febbraio 2023 a

Enrico Mentana perde le staffe, poi si scusa. In occasione delle elezioni regionali, il direttore del TgLa7 ha commentato i risultati con una delle sue celebri “Maratona Mentana”: giornalisti in studio, inviati nelle sedi dei candidati ed exit poll con l’istituto SGW. Come è noto, la diretta dura ore e ore, inizia di giorno e finisce di notte. Tutto deve filare il più liscio possibile, in maniera militaresca, anche perché Mentana non ama intoppi e ritardi. Purtroppo però qualcosa è andato storto. Se all’inizio il mezzobusto ha ironizzato sulle difficoltà a sentire i suoi inviati, poco dopo ha avuto un moto di stizza con la regia, infine è esploso. Il casus belli è stata la conferma di Attilio Fontana alla presidenza della Regione Lombardia.

Il direttore aveva dato la linea al giornalista Raniero Altavilla che aveva annunciato l’imminente uscita di Fontana dal quartier generale di Via Bellerio per partecipare alla conferenza stampa di rito con il leader della Lega, Matteo Salvini. Mentre l’inviato parlava, i tecnici sono rientrati con le immagini in studio facendo sbottare Mentana: “No, ma stiamo lì, lo stanno anche investendo… torniamo…”, la regia ha cambiato inquadratura per pochi secondi ed è ritornata sul primo piano del direttore che a questo punto è andato letteralmente su tutte le furie per il ping pong senza senso: “Dio Santo! Ci si perde sul più bello… Ma perché tornate su di me… allora lo fate apposta…”. Altavilla ha raccolto le prime dichiarazioni a caldo di Fontana, ha chiuso il collegamento e Mentana si è rasserenato: “Chiedo scusa ai telespettatori per la mia espressione… sono momenti concitati”.