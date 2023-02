Sondaggio Swg-La7, il dato incredibile di Meloni: Fratelli d'Italia tocca il cielo

13 febbraio 2023 a

a

a

La luna di miele tra gli italiani e Giorgia Meloni va avanti senza fine. Nell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, impegnato nella Maratona Mentana in occasione delle elezioni regionali, Fratelli d'Italia ha nuovamente toccato il 31%, salendo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana. Leggera crescita per il secondo partito italiano, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: i grillini salgono dello 0,2% fino al 17,7%. Recupera un po' di terreno pure il Partito Democratico, che dal 14,8% cresce fino al 15,1 (+0,3%). Tra gli altri grandi partiti l'unico a vedere un segno positivo è la Lega di Matteo Salvini, che recupera lo 0,2% e totalizza un 8,9% complessivo, staccando Azione-Italia Viva (7,8% con un -0,3%) e Forza Italia (6,1% con un -0,3%).

Lombardia e Lazio, le conseguenze sul governo dopo le Regionali

Tra i partiti minori si evidenzia il risultato di Unione Popolare, calato dello 0,3% e finito all’1,7%, andando quindi sotto la soglia del 2%. Non si arresta quindi il momento positivo di Meloni e dell’altro grande alleato al governo, la Lega: il centrodestra non si ferma davanti alle aspre polemiche sulla sinistra, ultime quelle che si sono viste a Sanremo 2023 e la settimana precedente per il caso che ha coinvolto Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli.