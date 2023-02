Elezioni regionali 2023, la prima proiezione in Lombardia incorona Fontana: sfida senza storia

13 febbraio 2023 a

Dopo instant ed exit poll anche le prime proiezioni evidenziano la grande vittoria del centrodestra alle elezioni regionali del 2023. In particolare Swg, durante la Maratona Mentana che va in onda su La7, ha fornito i dati della Lombardia. Con una copertura del 9% si segnala l’ampio successo di Attilio Fontana, governatore uscente, che ha raccolto il 52,3% da candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. A quasi venti punti di distanza il candidato che ha unito Partito Democratico e Movimento 5 Stelle: Pierfrancesco Majorino, nome che ha trovato l’intesa di Enrico Letta e Giuseppe Conte, si ferma al 34,7%, raccogliendo circa un elettore su tre che si è recato alle urne nella regione in cui già governava il centrodestra. Candidatura flop per Letizia Moratti, ex vicepresidente di Fontana durante l’ultima consiliatura regionale: il profilo candidato da Italia Viva ed Azione trova soltanto un 10,6% di consensi nella prima proiezione di Swg. Anche con un ipotetico candidato unico del cosiddetto “campo largo” Fontana sarebbe stato davanti all’avversario.