Elezioni regionali Lazio, Matteo Salvini esulta: "Vittoria"

Anche secondo la prima proiezione il centrodestra vince le elezioni regionali 2023. In Lombardia Attilio Fontana al 52,3, Pierfrancesco Majorino al 34,7, Letizia Moratti al 10,6; nel Lazio gli exit poll Opinio Rai incoronano Francesco Rocca verso il trionfo: il candidato del centrodestra tra il 50,5 e il 54,5 per cento, Alessio D’Amato tra il 30 e il 34 per cento, Donatella Bianchi tra il 10,5 e il 14,5.

Lazio e Lombardia, centrodestra a valanga: Rocca e Fontana oltre il 50%

La prima foto del doppio trionfo del centrodestra la pubblica in tempo reale Matteo Salvini. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, fa festa sui social postando le foto dei candidati "quasi" presidenti Rocca e Fontana con una didascalia: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio".