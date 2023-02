Elezioni Regionali, il centrodestra si prende l'Italia: 14 governatori su 18 poltrone

13 febbraio 2023 a

Le elezioni regionali del Lazio e della Lombardia sono destinate ad aumentare il divario già ampio tra il centrodestra e la sinistra. Attilio Fontana sembra destinato alla conferma (avrebbe battuto Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti), mentre i cittadini laziali avrebbero deciso per un cambiamento, con la fiducia a Francesco Rocca dopo l’era di Nicola Zingaretti (sarebbero sconfitti Alessio D’Amato e Donatella Bianchi). In attesa dei risultati definitivi balza all’occhio un dato in particolare, fornito da YouTrend, che evidenzia, dopo la vittoria alle elezioni politiche nazionali e la salita al governo di Giorgia Meloni, come anche a livello regionale il centrodestra non abbia rivali. “Nel caso in cui vincesse sia in Lazio che in Lombardia, il centrodestra andrebbe a presiedere contemporaneamente 14 delle 18 regioni in cui è prevista l'elezione diretta del presidente. Si tratta del numero più alto da quando c’è appunto l’elezione diretta” il dato fornito dall’istituto in un messaggio su Twitter. E la sinistra, alle prese con le infinite primarie del Partito Democratico, è sempre più a pezzi.