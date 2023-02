Coffee Break, Mennuni seppellisce l'Europa: “Case green? Ideologia isterica”

07 febbraio 2023 a

La senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni è stata ospite della puntata del 7 febbraio di Coffee Break, il talk show del mattino di La7 condotto da Andrea Pancani, ed ha raccontato le sensazioni all’interno della coalizione di centrodestra in vista delle elezioni nel Lazio e in Lombardia: “Stiamo facendo una grandissima campagna elettorale in Lombardia e nel Lazio, l’obiettivo è quello di vincere le elezioni tutti insieme e dare un nuovo governo al Lazio, governato dal centrosinistra con Zingaretti. C’è un’atmosfera di grande vivacità in questa campagna elettorale e sinceramente di grande coesione. Abbiamo fatto una grandissima manifestazione tutti insieme con la Lega, con Forza Italia, si respirava una bella aria. I cittadini - sottolinea la senatrice - chiedono grandi trasformazioni, soprattutto nel campo della sanità, che viene percepito come il grande nodo sul quale serve un cambio di rotta. Negli ultimi anni c’è stata un'attenzione particolare alle strutture private, la sinistra nel Lazio ha chiuso tanti ospedali”.

Altro tema sul quale si è soffermata Mennuni è quello della direttiva dell’Unione Europea sulle case green: “Dobbiamo avere un’attenzione alla natura e il nostro governo lo sta dimostrando. Però nel contempo non dobbiamo farci prendere da questo isterismo dell’ideologia green che in qualche modo rischia di impoverire e non riduce l’inquinamento, come accaduto negli ultimi anni di governo del centrosinistra. Quindi dobbiamo invertire la rotta”.